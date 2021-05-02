فنون ومشاهير

جاستن بيبر يحضر مفاجأة مع "BTS".. ما هي؟

Lebanon 24
02-05-2021 | 16:00
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ذكرت التقارير أن المغني الأميركي جاستن بيبر يتعاون مع فرقة “BTS” الكورية الجنوبية، إذ إنه يحضر معها مفاجأة للجماهير، وذلك في تعاون هو الأول من نوعه.

ووفقاً للتقارير، فإن بيبر سيصدر أغنية جديدة بالتعاون مع الفرقة الكورية، على أن يتم طرحها في وقتٍ قريب.

وحتى الآن، فإنه لا موعد محدد لإصدار الأغنية، لكن المصادر المقربة من الطرفين أوضحت أن فرقة “BTS” وبيبر يريدون أخذ الوقت الكافي في المشروع المقبل من أجل اصداره بشكل صحيح.

ووسط ذلك، تشير التوقعات إلى أن الأغنية الجديدة قد تكون إصداراً خاصاً لأحد أغاني ألبوم جاستِن بيبر السابق.
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