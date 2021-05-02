كورونا يصيب فنانة شهيرة وعائلتها: "اللهم اشفي امي وابي واشفيني"

أعلنت الفنانة المصرية هند عبد الحليم عبر حسابها على "انستغرام" عن إصابتها مع بعض من أفراد أسرتها بفيروس كورونا.



وقالت عبد الحليم: "الفتره دي فتره صعبة اوي ..صعب اوي يكون حد من أهلك تعبان ومش عارف تبقى جمبه و تاخد بالك منه او حتى تشوفه وخاصةً لما تتعب انتا كمان و متبقاش فعلاُ عارف تعمل اي حاجة بس الحمدلله ياريت تخلوا بالكوا من نفسكوا و من اهلكوا ومحدش يتهاون مع الظروف اللي احنا فيها دي .. فيروس خبيث ممكن يدمر حياه انسان في لحظه خالوا بالكوا منه .. اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفي امي و ابي و كريم و نهال و تشفيني وتمدّنا بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير..



دعواتكوا".

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