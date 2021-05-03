فنون ومشاهير

حمادة هلال يُصاب بطلقة في وجهه في برنامج مقالب رامز جلال (فيديو)

Lebanon 24
03-05-2021 | 08:00
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وقع المطرب حمادة هلال في فخ الفنان رامز جلال خلال برنامج المقالب "رامز عقله طار".

وتعرّض حمادة هلال لإصابة خطِرة داخل لعبة "البينت بول" حيث ضربه رامز بالبندقية ودخلت الكرة في فمه لينزعج وينسحب من اللعب

وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، وبعد ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض، يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠضيف، ما يزيد من فزعه وخوفه.

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