فنون ومشاهير

تحسّن حالة دلال عبد العزيز الصحية.. وسمير غانم على أجهزة التنفس الاصطناعي

Lebanon 24
03-05-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-819051-637556420905693661.jpg
Doc-P-819051-637556420905693661.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مصدر مقرب من الفنانة دلال عبد العزيز تطورات الحالة الصحية لها في مستشفى العزل بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر إن حالتها الصحية تتحسن بعد انخفاض درجة حرارتها ولكنها مازلت مستمرة في جلسات الأوكسجين، ومازالت موصولة بأجهزة التنفس الصناعي.

من ناحية أخرى، كشفت المصادر أن النجم القدير سمير غانم لا يزال موضوعاً على أجهزة التنفس الصناعي وسط تضارب الأنباء عن إصابته بقصور في الكلى وليس فيروس كورونا.

وأصيبت عبد العزيز بفيروس كورونا أثناء تصوير مسلسل "عالم موازي" وكانت تعاني من صعوبة في التنفس منذ خمسة أيام تقريباً، ومنذ نقلها لأحد مستشفيات طريق السويس، تخضع لجلسات أوكسجين بعد انخفاض نسبة الأوكسجين في الدم.

وتشارك دلال في دراما رمضان الموسم الحالي بمسلسل "ملوك الجدعنة" وشهدت الحلقة 18 مشهدا مؤثراً بوفاة "الحاجة عطية - دلال عبد العزيز"، التي ودعت ابنها "سرية - عمرو سعد" ونظرت إلى السماء وابتسمت وهي تتحدث عن جمال ما ترى في لحظاتها الأخيرة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:33 | 2021-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2021-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:38 | 2021-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:20 | 2021-05-03
08:00 | 2021-05-03
07:00 | 2021-05-03
05:00 | 2021-05-03
04:00 | 2021-05-03
03:13 | 2021-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website