فنون ومشاهير

ما حقيقة وفاة دريد لحام؟

Lebanon 24
03-05-2021 | 16:00
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أصدرت نقابة الفنانين السوريين، بيانا، للرد على الأنباء المتداولة أخيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الفنان السوري، دريد لحام.

ونفت مديرة فرع دمشق للنقابة، تماضر غانم، صحة هذه الأنباء، وأكدت أنها ملّت من نفي الشائعات في الآونة الأخيرة.


ولفتت إلى أن "البعض تفرّغ تماما لبث الشائعات يوميا، وبات لزاما على النقابة توضيحها ونفيها".

وأوضحت تماضر غانم أنها تتلقى بصفة يومية اتصالات للتأكد من أخبار تتعلق بحياة أو صحة فنان معين، وأشارت إلى أنه وصل إليها خبر وفاة دريد لحام، بينما هو يعيش حياته بشكل طبيعي وصحة جيدة.

وناشدت غانم جميع الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التوقف عن نشر مثل هذه الشائعات، وشددت على أن حياة الناس غالية.

المصدر: سبوتنيك
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