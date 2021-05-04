فنون ومشاهير

بسبب هذا المشهد.. حلقة معتصم النهار مع رامز جلال تتخطى 1.5 مليون مشاهدة (فيديو)

Lebanon 24
04-05-2021 | 15:00
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حصدت حلقة النجم السوري معتصم النهار ضمن برنامج "رامز عقله طار" نجاحاً كبيراً ونسبة مشاهدة عالية جداً.

وتخطت نسبة مشاهدة الحلقة، التي عرضت منذ أسبوع عبر قناة رامز جلال على موقع اليوتيوب، المليون ونصف المليون مشاهد.

كما أن الحلقة ما زالت تحصد مشاهدات كبيرة ويتناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير. ويرجح المتابعون السبب للمشهد الذي يتم فيه رمي معتصم الى البحر وردة فعله عندما علم بالمقلب. 

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