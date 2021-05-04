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فنون ومشاهير
محمد رمضان يخرج عن صمته ويرد على هجوم حركة "حماس"
Lebanon 24
04-05-2021
|
11:00
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رد الفنان المصري محمد رمضان على مهاجمة حركة "حماس" له واتهامه بإظهار قطاع غزة، خلال أحداث مسلسله الرمضاني "موسى"، على أنه وكر مخدرات.
وقال محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "أتمنى مشاهدة باقي المسلسل قبل التهديد وزرع الفتنة بيني وبين أهل غزة الكرام.. في أحداث العمل عندما أصيب موسى قاموا بعلاجه ورعايته. وهو ليس تاجر مخدرات بل تعلم في غزة التجارة الشريفة وقاموا بمساعدته معنويا وماديا نظرا للأخوة العربية حتى أصبح رجل أعمال ناجحا".
واختتم، منشوره قائلا: "وللعلم هذه الأحداث عام 1943".
وكانت حركة حماس، دانت الفنان محمد رمضان، والقائمين على مسلسل "موسى"، بعد الزج بقطاع غزة في العمل الدرامي، والادعاء بأن القطاع وكر للمخدرات. وقال مدير دائرة الإنتاج الفني في الحركة، محمد أبو ثريا، لموقع "إرم نيوز"، إن حماس تدين الزج باسم قطاع غزة في المسلسل المصري "موسى، والذي يدور جزء منه في غزة، في حقبة الأربعينيات من القرن الماضي.
يشار إلى أنه وفي أحدث حلقات مسلسله "موسى"، ظهر محمد رمضان وهو يوافق على عرض للسفر إلى غزة لمساعدة أحد التجار في تهريب المخدرات. ورغم أن الحقبة التاريخية التي تدور فيها أحداث المسلسل تعود إلى فترة الاحتلال البريطاني لمصر، إلا أن الإشارة إلى غزة باعتبارها مصدرا لجلب المخدرات استوقفت متابعي المسلسل وطرحت الكثير من الأسئلة.
المصدر:
سبوتنيك
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