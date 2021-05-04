لمن قال راغب علامة "انبحوا انبحوا لإخر الدني"؟

غرّد الفنان راغب علامة، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

مع كل رسالة نكتبها حزناً و دفاعاً عن الشعب المسكين ، تبدأ الأسامي المزيفة بحسابات وهمية بالنباح من الألم من كلمة الحق انبحوا انبحوا لإخر الدني، صوت نباحكم يسعدنا وسنبقى نتكلم كلمة الحق وسيبقى كلامنا يؤلمكم".

وكان علامة انتقد الطريقة التي ستوزع فيها البطاقة التموينية، وتعرض لهجوم من حسابات وهمية بعد مهاجمته المسؤولين في لبنان، وقال: "بعدما أفقروا الشعب، قرر الزعماء الفطاحل توزيع البطاقة التموينية للعائلات الفقيرة!نتيجتها ستكون أن التوزيع سيكون لجماعاتهم حصراً كرشوة انتخابية من دون احتساب السرقة والكومسيونات والهدر !لا ثقة لنا بأحد منكم.سنبقى ننتظر حكم الله عليكم بعد كل هذا الشر الذي فرضتوه على لبناننا الحبيب".

مع كل رسالة نكتبها حزناً و دفاعاً عن الشعب المسكين ، تبدأ الأسامي المزيفة بحسابات وهمية بالنباح من الألم من كلمة الحق 🤪 انبحوا انبحوا لإخر الدني ، صوت نباحكم يسعدنا وسنبقى نتكلم كلمة الحق وسيبقى كلامنا يؤلمكم. https://t.co/5lMYtirEB3