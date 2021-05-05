حورية فرغلي تعود إلى القاهرة

عادت الفنانة حورية فرغلي إلى مصر بعد خضوعها لعدد من العمليات في أنفها إثر تعرضها لكسر منذ سنوات.



وانتشرت عدة صور لفرغلي لحظة وصولها إلى مطار القاهرة عائدة من شيكاغو، بعد إجراء 4 عمليات جراحية.



وقالت الممثلة المصرية فور وصولها إلى المطار “كنت فقدت الثقة في نفسي كفتاة، وتوقفت عن رؤية نفسي في المرآة منذ عامين من شدة التنمر الذي كنت أتعرض له، والناس كانوا يقولون لي ساحرة الجنوب”، وهو على اسم مسلسلها التلفزيوني الشهير.