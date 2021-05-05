فنون ومشاهير

تسريب مشاهد مقبلة من مسلسل "عشرين عشرين".. ما دور وديع الشيخ؟

Lebanon 24
05-05-2021 | 08:00
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حقق مسلسل "عشرين عشرين" شعبية واسعة بين المشاهدين في الوطن العربي، واستطاع تحطيم حواجز الأعمال المشتركة وتصدر ترند معظم الدول العربية خلال الأسبوعين الأولين من رمضان.

وزاد شوق الجمهور وحماسهم لمعرفة الأحداث المقبلة مع اقتراب نهاية المسلسل وتسارع أحداثه، من ضمنها كشف الستار عن حقيقة شخصية حياة التي تجسدها الممثلة نادين نسيب نجيم.


وبسبب توالي الأحداث المشوقة بدأ الجمهور بتتبع التسريبات للمسلسل، حيث كان من بينها تعرض صافي وحياة للهجوم في حفل زفاف بلبل وسعاد، الذي كان الهدف منه خطف حياة، والذي يتبين فيما بعد أن صافي هو وراء عملية الخطف على الرغم من إنكاره الشديد في التحقيق.

ويذهب صافي بعد إتمام التحقيق معه إلى حياة التي تكون مقيدة ومعصوبة العينين ليقوم بإزالة العصبة عن عينيها ويؤدي التحية العسكرية لها.

كما ذكر موقع "فوشيا" أن الفنان وديع الشيخ سيلعب في الحلقة المقبلة دور المطرب في حفل الزفاف، وهي المرة الأولى التي يطل فيها وديع الشيخ في عمل درامي.

المصدر: سبوتنيك
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