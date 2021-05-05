كارمن لبس لنادين نسيب نجيم: فظيع إحساسك شو قوي !

أشادت الممثلة كارمن لبس بزميلتها الممثلة نادين نسيب نجيم والنجاح التي تحققه في مسلسل "عشرين عشرين " التي تشارك فيه أيضاً كارمن .
وفي تغريدة لها عبر "تويتر" أثنت كارمن على أداء نادين قائلة: " واو نادين مشهدك اليوم انتي وضايعة اذا بتبعتي المعلومة أو لأ أكتر من رائع فظيع إحساسك شو قوي وشو وصلني كمشاهدة وشو اتعاطفت معك " .
بدورها ردّت نادين على كارمن قائلة: "حبيبتي كارمن بس قولتك رسمية شو رح تعمل فيي " .
حبيبتي كارمن ❤️❤️❤️🙏🏻 بس قولتك رسمية شو رح تعمل فيي 🤣🥺 https://t.co/61A4XsUNO2
— Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) May 4, 2021
حبيبتي كارمن ❤️❤️❤️🙏🏻 بس قولتك رسمية شو رح تعمل فيي 🤣🥺 https://t.co/61A4XsUNO2