فنون ومشاهير

صحافي لبناني يكشف: ناصيف زيتون على علاقة بدانييلا رحمة..والأخيرة تنشر صورة ثم تحذفها (فيديو)

Lebanon 24
05-05-2021 | 10:30
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كشف الصحافي ايلي باسيل خلال بث مباشر عبر انستغرام لمتابعيه ان الفنان السوري ناصيف زيتون على علاقة عاطفية بالممثلة دانييلا رحمة.

 

A post shared by Elie Bassil ايلي باسيل (@eliebassilofcl)


 

وسرت منذ فترة شائعات حول وجود علاقة حب تجمعهما سراً .

 

وكانت دانييلا نفت سابقاً ان تكون مخطوبة، موضحة أن "ما ظهر في إحدى المرات عبر الستوري على "إنستغرام" ليَدين يجمعهما الحب إضافة إلى خاتم هو فقط لاستعراض أظافرها".

 

وأحدث الفنان السوري ضجة واسعة مؤخرا بمشاركته المتابعين عبر صفحته الخاصة على انستغرام صورة عفوية تجمعه بوالدته في ظهور نادر لها.

 

وكان لافتاً فيما خص هذا الموضوع إعادة نشر دانييلا للصورة عبر صفحتها الخاصة معلقة عليها "أحبكما"، لكنها عادت وحذفتها مباشرةً.

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