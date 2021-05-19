ابنة الفنان السوري الشهير حديث الجمهور بجمالها الأجنبي (صور)

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة لماسة ابنة الفنان السوري محمد قنوع، وتبين أنها نشرتها على حسابها الخاص في التطبيق وأنها التُقطت خلال مشاركتها في تظاهرة لدعم فلسطين وشعبها.



A post shared by ماسه محمّد قنوع (@massakanou_)

وأبدى الكثير من المتابعين إعجابهم بجمال ماسة ولفتوا إلى أنها تتسم بملامح أجنبية. وقارن آخرون بينها وبين والدها ورأوا أنها تشبهه كثيراً في بعض ملامحها.



يُشار إلى ان قنوع متزوج من امرأة من خارج الوسط الفني وله منها أربعة أبناء هم: ماسة ومايا ومروان وعدنان. وقد شاركت ماسة في طفولتها في عدد من المسلسلات، منها: "شهر زمان" و"بنات العيلة"... لكن بعدما كبُرت، قررت ارتداء الحجاب والتوقف عن التمثيل.

ويُذكر أن محمد قنوع قال سابقاً نه لم يُجبر زوجته أو ابنتيه على ارتداء الحجاب، وإن زوجته لم تكن محجبة حين ارتبط بها، بل اختارت ارتداء الحجاب طوعاً بعد أشهرٍ من زواجهما.