فنون ومشاهير

وشم ناصيف زيتون على قدمه يثير ضجة.. ما قصته؟ (صورة)

Lebanon 24
24-05-2021 | 04:00
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خطف الفنان السوري ناصيف زيتون الأنظار بإطلالته الصيفية الشبابية خلال وجوده في أحد المنتجعات السياحية في جزر الكاريبي، وذلك من خلال صورة نالت إعجاب الآلاف من متابعيه.

 

ونشر ناصيف الصورة عبر حسابه في "إنستغرام"، وظهر فيها قبالة الشاطئ، مرتدياً ملابس صيفية تناسب المكان والأجواء، حيث تألق بـ"شورت" كحلي مع قميص خفيف بقماش مشجّر باللون الأحمر، ووضع قبّعة من القش على رأسه.

 

A post shared by Nassif Zeytoun (@nassifzeytoun)


 

والى جانب عفوية إطلالته الصيفية، لاحظ الكثير من متابعي ناصيف الوشم على قدمه والذي كتب فيه باللغة الإنكليزية born for greatness، أي "ولد للعظمة"، وهو ما أثار ضجة كبيرة بين متابعيه الذين أثنوا على ما كتبه واعتبروا أنها رسالة قد تكون دينية أو خاصة به ليتقدّم ويقدّم الأفضل دائماً في مسيرته الفنية.

 

هذا ويواصل ناصيف زيتون نجاحه من خلال أغنية "أوقات" التي قدّمها كتيتر لمسلسل "للموت"، الذي عُرض خلال شهر رمضان المبارك، وحققت أكثر من 10 ملايين مشاهَدة خلال فترة قصيرة.

المصدر: لها
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