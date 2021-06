في يوم ميلادها الـ46.. حقائق بارزة عن النجمة أنجلينا جولي

تحتفل نجمة هوليوود أنجلينا جولي، اليوم الجمعة (4 يونيو/حزيران) بعيد ميلادها الـ46، وهي تتميز بحيويتها وتألقها الدائم والمستمر.وولدت جولي في العام 1975 في لوس أنجليس بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي من أشهر ممثلات هوليوود في أمريكا وحول العالم، كما أنها تعتبرُ واحدة من صانعي الأفلام.وحصلت جولي على العديد من الجوائز مثل: جائزة أوسكار واحدة، و3 جوائز غولدن غلوب، وجائزتين نقابة ممثلي الشاشة، ولُقبت بالممثلة الأعلى أجراً في هوليوود عدة مرات.كذلك، تُعرف جولي بأعمالها الخيرية الكثيرة، واختيرت عدة مرات لجائزة المرأة الأكثر تأثيراً علي مستوى العالم.وكانت جولي تزوجت من الممثل براد بيت في العام 2014، وانفصلا في العام 2016. ولدى جولي وبيت 6 أطفال، هم مادوكس (19 عاماً) وباكس (17 عاماً) وزاهارا (16 عاماً) وشيلوه (14 عاماً) والتوأم نوكس وفيفيان البالغ عمرهما 12 عاماً. ومؤخراً، جرى منح الممثليْن حضانة مشتركة لأطفالهما وذلك بعد صراع قضائي طويل.ومؤخراً، عُرض فيلم جولي الجديد "Those Who Wish Me Dead" على منصة "HBO Max"، وذلك بعدما تم الإعلان عن بدء تصويره في مايو/أيار 2019.ويشارك في فيلم أنجلينا جولي الجديد الذي أنتجته شركة وارنر برازرز، نيكولاس هولت، تايلر بيري، جون بيرثال، أيدان جيلن، ميدينا سنجور، جايك ويبر.كذلك، تنتظر جولي فيلمها الأجدد "The Eternals"، والذي تأجل عرضه كثيرا بسبب جائحة كورونا.و "The Eternals" هم الذين عاشوا في كوكب الأرض وشكلوا التاريخ والحضارة، ومن المقرر أن يشارك في بطولته بجانب أنجلينا جولي الممثل ريتشارد مادين في أول تعاون بينهما، وكيت هارينجتون، سلمى حايك.ووسط ذلك، تحضر جولي لتصوير فيلم جديد باسم "Every Note Played".وكانت صورة أنجلينا جولي تصدّرت غلاف مجلة "فوغ" لعدد آذار 2021، وقد جاءت مع سلسلة من الحقائق المرتبطة بحياة النجمة التي بلغت اليوم 46 عاماً.وفي تصريحاتها للمجلة، قال جولي التي انفصلت عن زوجها الممثل براد بيت قبل 5 سنوات، أنّ "الأعوام القليلة الماضية كانت صعبة للغاية"، وأضافت: "لقد كنت أركز على شفاء عائلتنا، إنها تعود ببطء مثل ذوبان الجليد وعودة الدم إلى جسدي".ومع هذا، قالت جولي أنها لا تستطيع الانتظار لدخول العقد القادم في حياتها، مشيرة إلى أنّها تتطلع إلى بلوغ سن الخمسين من عمرها، وأضافت: "أحب أن أتقدم في العمر، وأشعر أنني أكثر راحة وأنا في الأربعينيات بالمقارنة عندما كنت أصغر في السن، وقد يعود هذا إلى أن والدتي الراحلة لم تعش لفترة طويلة، وهذا ما قد يجعلني أنظر إلى أن التقدم في العمر بمثابة انتصار وليس حزن".وقبل فترة قصيرة، خرجت الممثلة أنجلينا جولي بتصريحات جديدة، تحدثت فيها عن تجربتها الفنية سواء في الاخراج أو التمثيل.فبعدما لمع اسمها في مجال التمثيل، اتجهت جولي إلى الاخراج لأول مرة عام 2011 مع فيلم "In the Land of Blood and Honey". وبعدها، تعددت الأعمال الفنية التي تولت الممثلة الأمريكية اخراجها مثل "First They Killed My Father" عام 2017.إلا إنه إثر ذلك، قررت أنجلينا جولي (45 عاماً) الابتعاد قليلاً عن مجال الاخراج، وقالت في حديث مع مجلة "Entertainment Weekly" الأمريكية، إن "التغيير في وضع عائلتها هو السبب في ذلك"، خصوصاً بعدما انفصلت عن زوجها.وتقول جولي في حديثها: "أحب الإخراج، لكن كان لديَّ تغيير في وضع عائلتي لم يسمح لي بالإخراج لبضع سنوات، كنت بحاجة إلى القيام بوظائف أقصر، وأن أكون في المنزل أكثر، لذا عدت إلى بعض الأعمال التمثيلية".ومع هذا، فقد أكدت أنجلينا جولي إن "تجربتها كمخرجة غيرت أيضاً من نهجها كممثلة، إذ أصبحت أكثر وعياً بما يحتاجه المخرج من الممثل، والتحديات التي يواجهها".