فنون ومشاهير

نوال الزغبي تردّ على منتقديها

Lebanon 24
08-06-2021 | 23:00
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ردت الفنانة نوال الزغبي على الانتقادات التي قالت إنها توجه لها منذ بداية مسيرتها الفنية، وقالت في تغريدة عبر "تويتر": "من اول ما بلشت بالفن وانا أنتقد بكل شي! كنت اتضايق وازعل، بس اكتشفت مع الخبرة انو هيدا هو النجاح الحقيقي! كنت سباقة بكل شي ورح ضل"!
وأضافت في تغريدة ثانية: "لا يطعن في سمعتك إلا من تمنى أن يكون مثلك وفشل".
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