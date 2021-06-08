نوال الزغبي تردّ على منتقديها

ردت الفنانة نوال الزغبي على الانتقادات التي قالت إنها توجه لها منذ بداية مسيرتها الفنية، وقالت في تغريدة عبر "تويتر": "من اول ما بلشت بالفن وانا أنتقد بكل شي! كنت اتضايق وازعل، بس اكتشفت مع الخبرة انو هيدا هو النجاح الحقيقي! كنت سباقة بكل شي ورح ضل"!وأضافت في تغريدة ثانية: "لا يطعن في سمعتك إلا من تمنى أن يكون مثلك وفشل".