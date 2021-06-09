فنون ومشاهير

ما مصير الجزء الثاني من "عشرين عشرين"؟

Lebanon 24
09-06-2021 | 12:00
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في بداية أيار وبعد انتهاء عرض مسلسل "عشرين عشرين"، أشار موقع "نواعم" الى أن الشركة لا تزال تفكر في إمكانية انتاج جزءٍ ثانٍ للمسلسل الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة في الدراما العربية المشتركة بحسب كل الإحصاءات التي بدأت نتائجها بالخروج الى الاعلام هذه الفترة،

وقال الموقع إن الشركة لا زالت تدرس إمكانية مغامرة في القيام بجزءٍ ثانٍ، فيما أكدت نادين نسيب نجيم في مقابلتها الأخيرة في برنامج 40 مع الإعلامية جسيكا عازار قبل اسبوعين عن إمكانية تقديم جزء ثانٍ.

لكن كان لافتاً تصريح للسيد صادق الصباح الذي يشرف على عمل جديد للممثلة نادين نسيب نجيم بعنوان "صالون زهرة"، يُصوّر في بيروت، إذ قال إن الشركة حتى الساعة لم تؤكد إنتاج جزءٍ ثان من "عشرين عشرين"، وهو ينتظر حتى نهاية الشهر نصاً جديداً أو "مسلسلاً" جديداً، فإما أن يوافق عليه حتى لا يدخل مغامرة خائبة بحسب تعبيره، وهذا يعني أن كل المؤشرات تقول إن قرار الجزء الثاني من "عشرين عشرين" لا زال معلقاً حتى الساعة ولم يُبت بالأمر، في وقت يعمل الكاتبان بلال شحادات وندين جابر على وضع التصور الذي يمكن أن يخرج بنتيجة أو مبرر لتقديم جزء آخر والاعلان عنه رسمياً مطلع آب المقبل.
المصدر: نواعم
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