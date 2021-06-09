27
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
25
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
انتقادات لاذعة تطال ميريام فارس.. فهل تسرّعت؟
Lebanon 24
09-06-2021
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
على الرغم من مرور أيام على عرض "الوثائقي" الخاص بالمغنية ميريام فارس على منصة نتفليكس، وحمل عنوان "غدارة يا دنيا"، لا زالت الأصداء تحصد مزيداً من الانتقادات، وتساءل المتابعون أين التفرد أو ما هي المعاناة التي قضتها ميريام فارس أثناء الحجر الصحي في العالم أو ما بعده وتستحق أن تُروى على الهواء مباشرة أو على منصة؟ بالإضافة إلى كم من الهجوم والأسئلة عن أهمية الحمل والوضع وما هو المغزى الأساس من تعريفنا إلى قصرها من دون مبرر، أو من خلال المشاهد التي توحي بثرائها وأمورها الميسورة، في وقت يعاني فيه الشعب اللبناني من ضائقة اقتصادية خطيرة.
إلى ذلك، علم موقعنا أن إدارة نتفليكس ستعاود بعد كل هذه الانتقادات دراسة الشخصيات أو الضيوف إن كانوا يصلحون لعمل مصوّر أو لا.
يُذكر أن الوثائقي الخاص بميريام فارس حقّق حتى الساعة أكثر من 4 ملايين متابع على يوتيوب، في وقت تستمر الانتقادات التي يصل أو وصل بعضها إلى حدود السب والشتم.
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة
التحركات تعود مجدداً.. إليكم الطرقات المقطوعة
Lebanon 24
التحركات تعود مجدداً.. إليكم الطرقات المقطوعة
16:09 | 2021-06-08
08/06/2021 04:09:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا أوقفت الـ"OTV" نقل كلمة نصرالله؟
Lebanon 24
لماذا أوقفت الـ"OTV" نقل كلمة نصرالله؟
14:43 | 2021-06-08
08/06/2021 02:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي نتيجة اجتماع باسيل والخليلين هذا المساء؟
Lebanon 24
ما هي نتيجة اجتماع باسيل والخليلين هذا المساء؟
15:22 | 2021-06-08
08/06/2021 03:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"قنبلة مُتفجرة".. باسيل يورط الحريري في هذا الملف
Lebanon 24
"قنبلة مُتفجرة".. باسيل يورط الحريري في هذا الملف
05:00 | 2021-06-09
09/06/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنرال أميركي متقاعد: حان وقت إنقاذ لبنان
Lebanon 24
جنرال أميركي متقاعد: حان وقت إنقاذ لبنان
04:30 | 2021-06-09
09/06/2021 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:17 | 2021-06-09
فنانة لبنانية جديدة تنال الاقامة الذهبية في الامارات.. وهذا ما قالته
08:55 | 2021-06-09
فتحوا بطنها 3 مرات ونسوا "شاشاً" بداخلها.. تفاصيل مأساة ممثلة مشهورة!
07:45 | 2021-06-09
حطّمت الأرقام القياسية.. هيفا وهبي تقترب من نصف البليون فماذا فعلت هذه المرة؟ (فيديو وصور)
05:00 | 2021-06-09
ما مصير الجزء الثاني من "عشرين عشرين"؟
03:32 | 2021-06-09
كواليس اجتماع نجوم مسلسل "فريندز" مجدداً بعد 17 عاماً.. وأجورهم الخيالية
02:00 | 2021-06-09
"سلخت والدتي من بيئتها"... نجوى كرم تبكي بحرقة (فيديو)
فيديو
نبأ سار للمتعافين من كورونا.. أجسام مضادة مدى الحياة (فيديو)
Lebanon 24
نبأ سار للمتعافين من كورونا.. أجسام مضادة مدى الحياة (فيديو)
09:30 | 2021-06-09
09/06/2021 19:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظة انهيار محطة طاقة عملاقة في بريطانيا! (فيديو)
Lebanon 24
لحظة انهيار محطة طاقة عملاقة في بريطانيا! (فيديو)
08:35 | 2021-06-09
09/06/2021 19:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"آسوس" تطرح أحد أفضل هواتفها في أسواق جديدة (فيديو)
Lebanon 24
"آسوس" تطرح أحد أفضل هواتفها في أسواق جديدة (فيديو)
08:00 | 2021-06-09
09/06/2021 19:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact