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فنون ومشاهير
فنانة تكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز
Lebanon 24
09-06-2021
|
16:00
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كشفت الفنانة المصرية نهال عنبر عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، بعد 42 يوما من إصابتها بفيروس كورونا.
وقالت الفنانة نهال عنبر: "الحالة الحمد لله مستقرة صحيح بتتحسن ببطء، والموضوع طول أوى لكن الحمد لله مفيش أى تدهور للحالة ومازالت تحت الأجهزة".
يشار إلى أن دلال عبد العزيز "أصيبت بكورونا فى مطلع مايو الماضى، ونقلت إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية وشعورها بضيق فى التنفس مما لزم الأمر لتكون تحت أجهزة التنفس حيث اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا، ورغم سلبية مسحتها حاليا إلا أنها تعاني من آثار الإصابة بكورونا على الجهاز التنفسي والرئتين".
المصدر: روسيا اليوم
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