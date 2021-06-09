فنون ومشاهير

فنانة تكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

Lebanon 24
09-06-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-831589-637588651671722015.jpg
Doc-P-831589-637588651671722015.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الفنانة المصرية نهال عنبر عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، بعد 42 يوما من إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت الفنانة نهال عنبر: "الحالة الحمد لله مستقرة صحيح بتتحسن ببطء، والموضوع طول أوى لكن الحمد لله مفيش أى تدهور للحالة ومازالت تحت الأجهزة".

يشار إلى أن دلال عبد العزيز "أصيبت بكورونا فى مطلع مايو الماضى، ونقلت إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية وشعورها بضيق فى التنفس مما لزم الأمر لتكون تحت أجهزة التنفس حيث اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا، ورغم سلبية مسحتها حاليا إلا أنها تعاني من آثار الإصابة بكورونا على الجهاز التنفسي والرئتين".
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2021-06-09
11:00 | 2021-06-09
10:17 | 2021-06-09
08:55 | 2021-06-09
07:45 | 2021-06-09
05:00 | 2021-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website