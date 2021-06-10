فنون ومشاهير

بعد إعلانه انه سيتزوج قريباً.. شاهدوا الصورة الأولى لخطيبة مروان خوري

Lebanon 24
10-06-2021 | 09:00
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انتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنان مروان خوري مع خطيبته وتُدعى ندى برفقة أصدقائهما، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها خطيبته بشكل علني.

 

وقد أثنى المتابعون على خطيبة مروان، مؤكدين انهما يشكلان ثنائيا جميلاً.

 

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وكان خوري كشف في وقت سابق نيّته الزواج قريباً من فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل زفاف صغير يقتصر الحضور فيه على الأهل والأصدقاء المقرّبين.

 

وقال: "حفل زفافي سيكون هذا العام وسيكون مقتصرا فقط على الأهل، وأنا سعيد بهذه الخطوة التي جاءت بعد سنوات طويلة، فتفكيري في الزواج نابع من فكرة الاستقرار والأمان، فأنا أريد أن يكون لدي نوع من الاستقرار بعد كل هذه السنوات."

المصدر: "رصد" لبنان 24
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