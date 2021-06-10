نصاب اتصل بـ25 فنانة لبنانية.. ما علاقة نجم ستار أكاديمي؟

كشف الفنان المصري محمد عطية شخصاً انتحل شخصيته في سبيل الاحتيال على فنانات لبنانيات بحجة عمل فني جديد.

ونشر عطية في حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" رقم المنتحل، معلقاً بقوله: "الرقم ده فيه شخص منتحل شخصيتي وكلم أكتر من ٢٥ ممثلة لبنانية وبيقول إنه بيتم التحضير لفيلم تصويره في لبنان وبيطلب منهم عمل كاستنج عن طريق مكالمة ڤيديو".

واضاف: "الشخص ده مش أنا ومفيش أي شئ من اللي بيقوله صحيح ولو في أي عمل فني هكون أنا فيه أكيد مش هتواصل أنا مع فريق العمل للإتفاق الفني لأن ده شغل شركة الإنتاج".

يُذكر أن محمد عطية بدأ حياته الفنية بعدما نجح في الموسم الأول من برنامج "ستار أكاديمي"، وشارك في عدد من الأعمال الفنية، منها فيلم "درس خصوصي" مع الفنانة هنا شيحة وحسن حسني وصلاح عبدالله وهالة فاخر، ثم قدم فيلم "عليَّ الطرب بالثلاثة" مع دينا وسعد الصغير ومحمود الليثي إلا أنه لم يحقق أي نجاح، مما دعاه للانسحاب من الوسط الفني، حتى عاد في عام 2018 وأصدر فيديو كليب "حكاية جديدة".