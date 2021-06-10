ابن راغب علامة يُفاجى الجميع بصوته.. شاهدوا كيف غنى "لو شباكك عشباكي" (فيديو)

تواجد خالد علامة ابن الفنان راغب علامة في مصر للإحتفال بعيد والده مع نخبة من نجوم مصر.

ونشر خالد عددا من الصور التي جمعته مع والده عبر انستغرام وعلق عليها بالقول: "ينعاد عليك يا روح الروح الله يطول بعمرك وانشالله بتضلك نجمة مضوية وين ما بتكون ياملك".

ولم يكتفِ خالد بالصور بل نشر فيديو مع راغب ووالدته جيهان، وصدم الكل بجمال صوته حين غنّى "لو شباكك ع شباكي".

لكنه لم يغنِ لأكثر من 30 ثانية، وبعدها أعطى المايكروفون لوالده الذي أكمل الغناء وأشعل الأجواء.

خالد لا يهمه المجال الفني بقدر اهتمامه بإختصاصه الجامعي أي ادارة الأعمال، وسافر إلى دبي مع شقيقه لؤي حتى يبدآن مشروعهما الجديد هناك، بعيدًا عن عالم النجومية والغناء.