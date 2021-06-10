فنون ومشاهير

تغريدة نارية.. فارس كرم يهاجم فنانين: "قرّفتونا" فمَن قصد؟

Lebanon 24
10-06-2021 | 11:30
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عبّر الفنان فارس كرم عن استيائه من سلوك عدد من الفنانين على شبكات التواصل الاجتماعي إلى درجة شعر معها بالقرف، وغرّد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "حركات بعض الفنانين عالسوشيل ميديا عم تخلّيني استحي بس حدا يعيّطلي فنان"، مضيفاً الى التغريدة وسم (هاشتاغ) "قرفتونا".

 

 

وتفاعل عدد كبير من روّاد الموقع الأزرق مع تغريدة كرم، مؤكدين أنه محق في كلامه.

 

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