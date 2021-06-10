تغريدة نارية.. فارس كرم يهاجم فنانين: "قرّفتونا" فمَن قصد؟

عبّر الفنان فارس كرم عن استيائه من سلوك عدد من الفنانين على شبكات التواصل الاجتماعي إلى درجة شعر معها بالقرف، وغرّد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "حركات بعض الفنانين عالسوشيل ميديا عم تخلّيني استحي بس حدا يعيّطلي فنان"، مضيفاً الى التغريدة وسم (هاشتاغ) "قرفتونا".

حركات بعض الفنانين عالسوشيل ميديا عم تخليني استحي بس حدا يعيّطلي فنان #قرفتونا F.K — Fares Karam (@fareskaram) June 9, 2021

وتفاعل عدد كبير من روّاد الموقع الأزرق مع تغريدة كرم، مؤكدين أنه محق في كلامه.