فنون ومشاهير

الموت يؤلم فنان مصري شهير

Lebanon 24
10-06-2021 | 11:00
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أعلن الفنان خالد سليم، عن وفاة خاله سامي سعيد عبدالمجيد، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى، خالي سامي سعيد عبدالمجيد حيدة، نسألكم الدعاء له وقراءة الفاتحة".

وكان خالد سليم قد شارك في مسلسل "جمال الحريم"، الذي عُرض نهاية العام الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً، وهو ينتمي الى نوعية المسلسلات الطويلة المكوّنة من 45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حول مذيعة تُدعى "فريدة"، وفجأة تنقلب حياتها رأساً على عقب، بعدما تتعرّض هي وصديقتها إلى أزمات مع العفاريت والجن.
 

المصدر: لها
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