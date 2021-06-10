جيسي عبدو.. فنانة لبنانية جديدة تنال الاقامة الذهبية في الامارات

كل الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على منحي الإقامة الذهبية بمكرمة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي واهتمامه بالفن والثقافة والمبدعين ..
ادام الله الأمن والأمان والعز على الامارات وحكامها وشعبها 🙏🏽♥️ #جيسي_عبدو #دبي #الامارات #jessyabdo #dubai #abudhabi #uae pic.twitter.com/W0mr2yXBib
— Jessy Abdo (@JessyAbdo) June 9, 2021
كل الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على منحي الإقامة الذهبية بمكرمة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي واهتمامه بالفن والثقافة والمبدعين ..
ادام الله الأمن والأمان والعز على الامارات وحكامها وشعبها 🙏🏽♥️ #جيسي_عبدو #دبي #الامارات #jessyabdo #dubai #abudhabi #uae pic.twitter.com/W0mr2yXBib