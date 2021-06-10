جيسي عبدو.. فنانة لبنانية جديدة تنال الاقامة الذهبية في الامارات

حصلت الممثلة جيسي عبدو على الاقامة الذهبية في دولة الامارات العربية المتحدة، وأعلنت الخبر من خلال تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، قالت فيها:



ادام الله الأمن والأمان والعز على الامارات وحكامها وشعبها". "كل الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على منحي الإقامة الذهبية بمكرمة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي واهتمامه بالفن والثقافة والمبدعين..ادام الله الأمن والأمان والعز على الامارات وحكامها وشعبها".