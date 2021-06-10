فنون ومشاهير

بعد نجاحها في شخصية "سعاد".. ماريتا الحلاني بلوك مختلف (صورة)

Lebanon 24
10-06-2021 | 17:20
A-
A+
Doc-P-831864-637589372435301858.jpg
Doc-P-831864-637589372435301858.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد النجاح الذي حققته في شخصية "سعاد" ضمن مسلسل "2020" الذي عُرض في رمضان الفائت من بطولة الممثلين قصي خولي ونادين نسيب نجيم، لا يزال أداء ماريتا الحلاني حديث الجمهور حيث ظهرت بشكل عفوي وأداء متميز. 
 
ونشرت ماريتا عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لها ظهرت فيها بلوك حيوي، وبكامل أناقتها بما يتناسب مع عمرها.
 
 
 
وأثنى الجمهور على جمالها. 
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2021-06-10
10:27 | 2021-06-10
07:26 | 2021-06-10
07:17 | 2021-06-10
05:26 | 2021-06-10
05:00 | 2021-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website