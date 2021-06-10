بعد نجاحها في شخصية "سعاد".. ماريتا الحلاني بلوك مختلف (صورة)

بعد النجاح الذي حققته في شخصية "سعاد" ضمن مسلسل "2020" الذي عُرض في رمضان الفائت من بطولة الممثلين قصي خولي ونادين نسيب نجيم، لا يزال أداء ماريتا الحلاني حديث الجمهور حيث ظهرت بشكل عفوي وأداء متميز.

ونشرت ماريتا عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لها ظهرت فيها بلوك حيوي، وبكامل أناقتها بما يتناسب مع عمرها.

وأثنى الجمهور على جمالها.