فنون ومشاهير

سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "تاليا" (صور)

Lebanon 24
10-06-2021 | 14:00
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احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بعيد ميلاد ابنتها "تاليا" التي أصبحت في العاشرة من عمرها. ونشرت سيرين عبر "فيسبوك" مجموعة من الصور مع ابنتها "تاليا" وهي تحتضنها.
وعلّقت سيرين عبد النور على الصور معبّرة عن حبها وفخرها بابنتها قائلة :"اميرتي صار عمرها ١٠ سنين
ما عم صدق كيف مرقو. انشاء الله العمر كله يا قلبي انتي".
 
 
 
 
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