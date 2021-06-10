سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "تاليا" (صور)

احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بعيد ميلاد ابنتها "تاليا" التي أصبحت في العاشرة من عمرها. ونشرت سيرين عبر "فيسبوك" مجموعة من الصور مع ابنتها "تاليا" وهي تحتضنها.وعلّقت سيرين عبد النور على الصور معبّرة عن حبها وفخرها بابنتها قائلة :"اميرتي صار عمرها ١٠ سنينما عم صدق كيف مرقو. انشاء الله العمر كله يا قلبي انتي".