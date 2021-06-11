كاني ويست يحتفل بعيد ميلاده مع إيرينا شايك

انتشرت عدة صور للمغني كاني ويست وهو بصحبة عارضة الأزياء إيرينا شايك (35 عاما)، في فرنسا، للاحتفال بعيد ميلاده الـ 44.وقالت تقارير فنية إن هذه الصور تؤكد الشائعات، بشأن وجود علاقة عاطفية بين الاثنين، والتي بدأت الشهر الماضي، حيث تردد أن هناك ارتباطا بين كاني وعارضة الأزياء الروسية، التي لديها طفلة من الممثل الأميركي برادلي كوبر.وأشارت التقارير إلى أن كاني وإيرينا وصلا إلى الفندق في فرنسا الأحد الماضي، وأن كاني استأجر الفندق، بحيث لا يمكن السماح بدخول أي نزلاء أثناء وجودهما.يُذكر أن العلاقة بين إيرينا وبرادلي بدأت عام 2015، وأنجبت إيرينا ابنتهما الوحيدة ليا (4 أعوام)، وانتهت العلاقة بينهما عام 2019، وقبل ذلك ارتبطت إيرينا بلاعب الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو لأعوام.يُشار إلى أن زواج كاني من نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان انتهى في فبراير الماضي، بعدما أقامت كيم دعوى للطلاق، ولدى الاثنين ابنتان، هما، نورث وشيكاغو، وولدان هما: سانت وبسالم.