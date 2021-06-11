فنون ومشاهير

زينب فياض ابنة هيفا وهبي تثير قلق الجمهور.. على سرير في المستشفى وتطلب الدعاء (صور)

Lebanon 24
11-06-2021 | 02:00
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نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" من على سرير المستشفى، كاشفة استعدادها لدخول غرفة العمليات وعلقت عليها بالقول: "وصار موعد العملية دعواتكم".

A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🦋 (@zainabnfayad)

 

 

وأكّدت زينب في مقطع مصوّر نشرته في خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها إنّها متحمسة جداً وغير خائفة من العملية بسبب الطبيب الماهر وأسلوبه المريح في التعامل مع المرضى.

 

ولم تكشف زينب تفاصيل أخرى عن العملية ونوعيتها وهدفها، مكتفيةً بطلب الدعاء من جمهورها ومحبيها.

 
 

الا ان عددا من المتابعين كشفوا ان زينب ستخضع لعملية تجميل أنف.

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