زوج أمل بوشوشة رجل الأعمال اللبناني يُحدث ضجة على السوشيل ميديا.. شاهدوا وسامته (صورة)

نشرت الفنانة الجزائرية أمل بو شوشة صورة جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام، ظهرت فيها برفقة زوجها رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة.

ولفت عواضة الأنظار بوسامته وأصبح حديث السوشيل ميديا.

يُذكر ان أمل تزوجت من عواضة عام 2015 وهو يعتبر من أثرياء لبنان حيث يعمل في الغابون في أفريقيا، وقد أقاما حفل زفافهما في أحد الفنادق الفاخرة في بيروت بحضور عدد من النجوم. وفي العام 2017 رزقا بابنتهما ليا.