فنون ومشاهير

زوج أمل بوشوشة رجل الأعمال اللبناني يُحدث ضجة على السوشيل ميديا.. شاهدوا وسامته (صورة)

Lebanon 24
11-06-2021 | 07:30
A-
A+
Doc-P-832083-637590023861710311.PNG
Doc-P-832083-637590023861710311.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الفنانة الجزائرية أمل بو شوشة صورة جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام، ظهرت فيها برفقة زوجها رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة.

 

A post shared by Amel Bouchoucha - امل بوشوشة (@amelbouchoucha)


 
 

ولفت عواضة الأنظار بوسامته وأصبح حديث السوشيل ميديا.

 

يُذكر ان أمل تزوجت من عواضة عام 2015 وهو يعتبر من أثرياء لبنان حيث يعمل في الغابون في أفريقيا، وقد أقاما حفل زفافهما في أحد الفنادق الفاخرة في بيروت بحضور عدد من النجوم. وفي العام 2017 رزقا بابنتهما ليا.

المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2021-06-11
04:15 | 2021-06-11
02:00 | 2021-06-11
01:00 | 2021-06-11
23:00 | 2021-06-10
16:00 | 2021-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website