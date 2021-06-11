فنون ومشاهير

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بقبلة حميمة لشاب بريطاني.. وتتعرض لانتقادات واسعة (صور وفيديو)

Lebanon 24
11-06-2021 | 04:15
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تعرضت جنا ابنة الفنان المصري عمرو دياب لانتقادات واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب مجموعة صور جمعتها مع شاب في ظهور متكرر له معها.

 

ورصدت واحدة من الصور وضعية القبلة الحميمة بين ابنة الفنان المصري والشاب البريطاني الذي يُدعى جوش ميلر اوبراين ويقيم في لندن حيث تعيش جنا عمرو دياب.

 

A post shared by JUJU (@janadiab_)


 

وبعد الضجة التي أحدثتها بحديثها عن مرضها ومعاناتها مع متلازمة الحركة المفرطة ADHD، والتوتر الذي كانت تعاني منه وتسبب لها بمشاكل في الصوت، ما نتج عنه حدوث عقد في أحبالها الصوتية وتورمها وخسارة صوتها لفترة من الوقت، كشفت جنا، عن تفاصيل جديدة عن عملها في مجال الموسيقى.

 

وقالت جانا في لقاء ببرنامج ET بالعربي أنها بصدد التحضير لعمل موسيقي سرّي، لافتة الى أنها جزء من مشروع وستغني فيه.

المصدر: لها
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