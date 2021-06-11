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فنون ومشاهير
جوزيف عطية ورودج يُطلقان أغنيتهما المصرية "حلوين" بكل إيجابية
Lebanon 24
11-06-2021
|
11:00
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بعد أن حمّسا جمهورهما أثناء تصويرهما في فندق SLS الجديد في دبي، الذي يستقطب المشاهير حالياً من حول العالم نظراً لجمال هندسته وجودة خدماته، يُطلق كلٌ من جوزيف عطية ورودج كليبهما المنتظر الذي صوّر بعدسة المخرج بسام الترك داخل الفندق حيث كانا أوّل فنانين يصوّران فيه، وذلك بعد أسبوعين من افتتاحه.
الأغنية باللهجة المصريّة، وتحمل عنوان "حلوين"، وقد نُسّق هذا التعاون بعدما نجح كلٌ من عطية ورودج في آخر إصداراتهما التي بثّت الأمل والفرح في نفوس الجماهير في لبنان وخارجه.
يُذكر أن الأغنية الضاربة لجوزيف "طبيعي" قد تصدّرت بورصة لأغاني لأربعة أشهر على التوالي ومن بعدها "ينعاد عليكي" الرومانسية... كما أصدر رودج أهم الأغاني الوطنية التي ساهمت في إحياء المنطقة وأجواء السهر فيها، كـ "اشتقنالك يا بيروت" بالتعاون مع كارول صقر، و"اسمها بيروت" مع الشاب خالد. وقد أدى هذا التعاون بين جوزيف ورودج الى نشر الإيجابية والتفاؤل بغد أفضل، خاصّة بعد الظروف الصعبة التي مرّ بها لبنان والدول العربية بسبب جائحة كورونا والأوضاع الأمنية...
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