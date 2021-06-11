فنون ومشاهير

جوزيف عطية ورودج يُطلقان أغنيتهما المصرية "حلوين" بكل إيجابية

Lebanon 24
11-06-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-832119-637590119887690116.jpeg
Doc-P-832119-637590119887690116.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد أن حمّسا جمهورهما أثناء تصويرهما في فندق SLS الجديد في دبي، الذي يستقطب المشاهير حالياً من حول العالم نظراً لجمال هندسته وجودة خدماته، يُطلق كلٌ من جوزيف عطية ورودج كليبهما المنتظر الذي صوّر بعدسة المخرج بسام الترك داخل الفندق حيث كانا أوّل فنانين يصوّران فيه، وذلك بعد أسبوعين من افتتاحه.

الأغنية باللهجة المصريّة، وتحمل عنوان "حلوين"، وقد نُسّق هذا التعاون بعدما نجح كلٌ من عطية ورودج في آخر إصداراتهما التي بثّت الأمل والفرح في نفوس الجماهير في لبنان وخارجه.

يُذكر أن الأغنية الضاربة لجوزيف "طبيعي" قد تصدّرت بورصة لأغاني لأربعة أشهر على التوالي ومن بعدها "ينعاد عليكي" الرومانسية... كما أصدر رودج  أهم الأغاني الوطنية التي ساهمت في إحياء المنطقة وأجواء السهر فيها، كـ "اشتقنالك يا بيروت" بالتعاون مع كارول صقر، و"اسمها بيروت" مع الشاب خالد. وقد أدى هذا التعاون بين جوزيف ورودج الى نشر الإيجابية والتفاؤل بغد أفضل، خاصّة بعد الظروف الصعبة التي مرّ بها لبنان والدول العربية بسبب جائحة كورونا والأوضاع الأمنية...

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:10 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:47 | 2021-06-11
14:00 | 2021-06-11
09:25 | 2021-06-11
08:22 | 2021-06-11
08:00 | 2021-06-11
06:04 | 2021-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website