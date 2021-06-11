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فنون ومشاهير
ما حقيقة تدهور حالة دلال عبد العزيز الصحية؟
Lebanon 24
11-06-2021
|
14:00
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نفت نقابة الممثلين المصريين ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية عن تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز.
وأكد منير مكرم عضو مجلس النقابة ان الفنانة الكبيرة لا تزال بالمستشفى لكن حالتها مستقرة بل وهناك احتمال أن تغادر المستشفى قريباً.
وكان البعض قد ردد ان دلال تعاني من صعوبات في التنفس وحالتها متدهورة وفي وضع صحي حرج.
يذكر أن دلال لم تعلم بعد بخبر وفاة زوجها الفنان الكبير سمير غانم.
ودخل غانم وعبدالعزيز إلى المستشفى في نهاية شهر نيسان الماضي، بسبب إصابتهما بفيروس كورونا، قبل أن توافي المنية الكوميديان الكبير في 20 أيار (مايو) المنصرم، عن عمر ناهز 84 عاماً.
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