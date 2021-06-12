فنون ومشاهير

الأب طوني الخولي يفقد أعز الناس.. هكذا نعى والدته ليندا (صور)

Lebanon 24
12-06-2021 | 03:00
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أعلن الأب طوني الخولي وفاة والدته ليندا سيف، ونعاها بكلمات مؤثرة.

 

فقد نشر الخولي صورة والدته عبر حساباته على مواقع التواصل وعلق عليها بالقول:  "ايها الأب السماوي، يا من ارسلت لخلاصنا ابنك الحبيب ربنا يسوع المسيح، فخلصنا بموته على الصليب، وبقيامته المجيدة من حكم الموت الابدي. إلتفت الى ماما ليندا التي انتقلت من بيننا، وضمها الى جموع أبرارك وقديسيك، واجعل رفاتها في أرضنا ذخيرة قيامة، وعربون حياة ابدية، وارسل إلينا، نحن المحزونين على فقدانها، روحك الحي القدوس المعزي، وثبتنا على الإيمان المستقيم بك، لنحيا في رضاك، ونؤهل لأن تجمعنا بها في ملكوتك بعد هذه الحياة، لنمجدك معها ونشكرك إلى الأبد. آمين

إبنك يالي بحياتو ما رح ينساكي الأب طوني الخولي الراهب اللبناني الماروني".

 

A post shared by Pere Toni El Khouli الأب ربيع (@tonielkhouli)


 

وسيُحتفل بالصلاة على راحة نفسها اليوم السبت الساعة الرابعة بعد الظهر في كاتدرائية مار يوحنا المعمدان في عشقوت.

 

يُذكر ان الخولي يقيم منذ فترة في كندا.

 

"لبنان 24" يتقدم من الأب طوني الخولي ومن عائلته بأحر التعازي.

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