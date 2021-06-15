فنون ومشاهير

على الهواء مباشرة.. إعلامية شهيرة من أصول ايرانية تعلن إصابتها بالسرطان (فيديو)

Lebanon 24
15-06-2021 | 04:30
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أعلنت نجمة شبكة "سي إن إن" الأميركية الإعلامية كريستيان أمانبور على الهواء أنها مصابة بسرطان المبيض وبدأت علاجاً كيميائياً لبضعة أشهر، لكنها لم توضح ما إذا كانت ستحتجب خلاله عن الشاشة.

 

فقد كشفت الإعلامية البالغة 63 عاماً والمقيمة في لندن أن الأسابيع الأربعة الأخيرة كانت بمثابة دوامة توتر بالنسبة لها، إذ شُخِصَت خلالها إصابتها بسرطان المبيض مثل ملايين النساء في العالم.

 

كما أوضحت أنها خضعت لعملية جراحية كبرى ناجحة لاستئصال السرطان، مشيرة إلى أنها الآن بصدد علاج كيميائي لأشهر عدة.

 

وأكدت أمانبور في مقطع مصور من برنامجها شاركته عبر حسابها في تويتر اليوم الثلاثاء تحت عنوان "بعض الأخبار الشخصية مني"، أنها مطمئنة إلى المستقبل وإلى النظام الصحي البريطاني، موضحة أنها أرادت الحديث عن مرضها توخياً للشفافية.

Some personal news from me: pic.twitter.com/D5noRnfXfA

 
 

"على النساء إجراء فحوص مبكرة"

ودعت جميع النساء إلى الخضوع لفحوص التشخيص في أبكر وقت يمكن، ناصحة إياهم بالاطلاع على المعلومات المتعلقة بهذا المرض، والخضوع لفحوص منتظمة، والاستماع دائماً إلى أجسادهن، وبالطبع الحرص على عدم تجاهل مخاوفهن الطبية المشروعة.

 

وتتولى الإعلامية الشهيرة وهي من أصول إيرانية وتحمل الجنسية البريطانية، حالياً تقديم برنامج يحمل اسمها "أمانبور" عبر "سي إن إن" ورئاسة القسم الدولي فيها، هي التي عرفها جمهور المحطة الأميركية العالمية بفضل تغطيتها حرب الخليج عام 1991 بعد الغزو العراقي للكويت في 1990.

 

وعلى مدى العقدين المنصرمين، أجرت أمانبور مقابلات مع عدد كبير من الزعماء وصنّاع الأحداث في كل أنحاء العالم، وقدمت تقارير مكثفة عن العراق وأفغانستان وباكستان والصومال ورواندا والبلقان.

المصدر: العربية
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