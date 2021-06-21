فنون ومشاهير

تطوّر غير متوقع بقضية قتل محمد الموسى.. للمرة الأولى استدعاء نانسي عجرم للتحقيق!

Lebanon 24
21-06-2021 | 12:00
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عادت قضية قتل الشاب السوري محمد الموسى على يد الطبيب فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم للتداول من جديد، وذلك بعد تصريحات لمحقّقة وخبيرة في الأدلّة الجنائية.

 

فقد قالت المحقّقة حلا ولد روب، إن "جريمة قتل الموسى في فيلا نانسي عجرم العام الماضي، هي جريمة قتل عمد"، مؤكدةً خلال لقائها ضمن برنامج "ناس أونلاين"، أن ما فعله فادي الهاشم "جريمة قتل عمد".

 

وأضافت أنه "تم استدعاء فادي الهاشم وزوجته نانسي عجرم إلى جلسة التحقيق يوم الثلاثاء المقبل"، مشيرةً إلى أن الحادثة هي الأولى من نوعها التي يتم فيها التحقيق مع نانسي عجرم في جريمة القتل التي وقعت في منزلها.

 

وكان الموسى قد تسلّل إلى فيلا الثنائي بعد مراقبة المكان بشكل دقيق ولفترة طويلة، ليدخل بعدها من الحديقة وهو ملثم ومسلح بمسدس، ويحاول سرقة المكان، ما اضطر الهاشم إلى الدفاع عن أسرته فأطلق النار على الموسى وأرداه، وقد وجّه القضاء اللبناني الى الهاشم تهمة القتل العمد في حالة دفاع مشروع عن النفس بعد فحص محتوى كاميرات المراقبة ومتابعة هاتف عيادة الهاشم.

المصدر: لها
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