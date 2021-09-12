فنون ومشاهير

ديمون وأفليك: العمل معاً في "The Last Duel" ممتع

Lebanon 24
12-09-2021 | 23:30
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قال صديقا الطفولة ونجما هوليوود بن أفليك ومات ديمون، إن التعاون معاً مرة أخرى في كتابة فيلم The Last Duel كان أمراً ممتعاً قبل أي شيء.
شارك ديمون وأفليك، في تأليف الفيلم وكتابة السيناريو، وهي المرة الأولى التي يعمل فيها الممثلان في كتابة سيناريو معاً منذ فيلم (Good Will Hunting) الذي كان سبباً في حصولهما على جائزة الأوسكار عام 1997 والصعود إلى سماء الشهرة في هوليوود عندما كانا في العشرينيات من العمر.
قال أفليك لرويترز، في مقابلة مشتركة مع ديمون: "الشيء المهم بالنسبة لي في هذه العملية هو إلى أي مدى كان هذا الأمر ممتعاً لي".
وأكد ديمون، الذي كان يقاطع أفليك أحياناً لإلقاء مزحة، كلماته قائلاً "إن الأمر يتعلق بالعمل مع من تحبهم إنها متعة".
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