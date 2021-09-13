فنون ومشاهير

ما حقيقة وفاة محمد سعد بكورونا؟

Lebanon 24
13-09-2021 | 14:00
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استغل البعض غياب النجم الكوميدي محمد سعد عن الظهور الإعلامي لفترة طويلة، وروّجوا لشائعة وفاته بفيروس كورونا.

وفي أول تعليق له، قال سعد في تصريحات صحافية إنه منزعج من الشائعة، ليس من أجله هو، بل من أجل أهله وأصدقائه الذين انتابهم القلق والغضب بسبب تلك الشائعة.

وكشف سعد في تصريحاته أنه يعرف من يقف وراء هذه الشائعة قائلاً:" شخص مش كويس وربنا يهديه، ويبعده عن الطريق ده".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد امتلأت خلال الساعات القليلة الماضية بشائعة وفاة سعد، متأثراً بمضاعفات فيروس كورونا، وهو ما سارع مكتبه الإعلامي لنفيه، مؤكداً أنه بصحة جيدة، وما يتم تداوله على "صفحات مجهولة" على مواقع التواصل الاجتماعي، لا أساس له من الصحة.
المصدر: لها
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