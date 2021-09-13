هل تعيد نادين نسيب نجيم "صخر" الى الهيبة؟

يبدو أن النجمة نادين نسيب نجيم صالحت الممثل السوري أويس مخللاتي مع شركة صادق الصباح التي تنتمي لها، وهذا ما صرّح به مخللاتي في أحد اللقاءات قائلاً إنه التقى نجيم في دبي أخيراً وأخبرها سبب الخلاف أو الاختلاف بوجهات النظر بينه وبين شركة الصباح، وقامت بمبادرة خاصة لردء الصدع بين الطرفين وإعادة الصداقة على الأقل التي تجمعهما بعدما شارك مخللاتي في أربعة أجزاء من مسلسل "الهيبة" ومسلسلات أخرى شكّلت بالنسبة إليه شهرة واسعة في أوساط العالم العربي.ويبدو أن المصالحة تمّت بالفعل وربما سيكون مخللاتي أو "صخر" على لائحة الإنتاجات الخاصة بشركة الصباح في الموسم المقبل.في السياق حتى اليوم لم تفصح شركة الصباح عن أي مشروع جديد كمسلسل من بطولة نادين نسيب نجيم لموسم رمضان 2022، في وقت يقال إن هناك مشروعاً لا يزال طور القراءة بين الأطراف، وإن جاء التوافق عليه سيبدأ تنفيذه بداية تشرين الثاني المقبل.