وفاة ممثل سوري شهير.. لعب أدوارا في مسلسلات بارزة واشتهر بلهجته البدوية

نعت نقابة الفنانين السوريين في دمشق، الاثنين، الفنان فاروق الجمعات، الذي فارق الحياة مساء الأحد، عن عمر ناهز الـ63 عاما.





كان للفنان راحل حضور خاص في الدراما التاريخية والبدوية بسبب طريقة إلقائه وإتقانه للهجة البدوية، وشارك بالكثير من أعمال الدراما الإذاعية وفي مسلسلات الدوبلاج. والجمعات من موالية 1958 هو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، عمل في المسرح القومي، له مساهمات في التأليف والشعر.كان للفنان راحل حضور خاص في الدراما التاريخية والبدوية بسبب طريقة إلقائه وإتقانه للهجة البدوية، وشارك بالكثير من أعمال الدراما الإذاعية وفي مسلسلات الدوبلاج.



وتصدر خبر وفاة الجمعات، صفحات العديد من الفنانين السوريين الذين حرصوا على نعيه ووداعه بكلمات حزينة نابعة من القلب.

تفاعل عدد كبير من النجوم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر الحزين، وعبروا عن صدمتهم بهذا الرحيل المفاجئ، حيث نعته النجمة السورية مها المصري عبر حسابها في فيسبوك، قائلة: "البقاء لله.. وداعا فاروق الجمعات الفنان النبيل لروحك الرحمة والسلام، خالص العزاء لأهلك ومحبيك".



وغردت الفنانة لورا أبو أسعد عبر تويتر: "الاستاذ الفنان الراقي فاروق الجمعات في ذمة الله، رحيل مبكر ومؤلم، خالص العزاء لأسرته ومحبيه، البقاء لله".



