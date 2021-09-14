كارمن بصيبص: تصوير "عروس بيروت 3" قريباً

كشفت الممثلة كارمن بصيبص عن انطلاق تصوير الموسم الثالث من مسلسل "عروس بيروت" بعد أخبار تم تداولها عن التفكير في تصوير موسم ثالث منه، خاصة بعد تصريحات الفنانة السورية مرام علي عن تحمسها لتصوير موسم ثالث من العمل.وعلى عكس المتوقع، أعلنت كارمن الخبر السعيد لعشاق الدراما اللبنانية ومحبي "عروس بيروت" البدء بتصوير الموسم الثالث من المسلسل، حيث نشرت صورة من كواليس المسلسل، حملت لوحة الـ "كلاكيت" وكتبت: "هيا بنا"، في إشارة إلى بداية التصوير.