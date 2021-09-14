فنون ومشاهير

أنجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تقصف جبهة إعلامية لبنانية: "تاركين مشاكل البلد وبالكن كيف حبلت!

Lebanon 24
14-09-2021 | 02:00
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أعلنت انجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري انها مستاءة جدا من اعتماد البعض أسلوب الحديث عنها طمعاً بزيادة نسبة المشاهدة وتحقيق "السكوبات" من خلال ذكر اسمها.

 

ونشرت انجيلا عبر الستوري على حسابها على انستغرام تعليقا قالت فيه: "يا جماعة كيف بتفهموا"؟ بدكن مشاهدات وسكوبات فهمنا بس ما خلصنا بقا؟

 

وتابعت: من المقرف ترك مشاكل البلد وبالكن كيف حبلت واية ساعة واية نهار واي دقيقة وقبل او بعد الزواج عنجد خلص حلوا عني بقا! شو بالكن فاضي".

 

 

وتبين ان بشارة كانت تتوجه بتعليقاتها إلى الإعلامية نسرين ظواهرة حيث قالت لها: "عندما بحثت عن اسمك على غوغل فهمت أي نوع من الأشخاص انت. وأرفقت كلماتها بهاشتاغ مريضة."

 

كما استشهدت انجيلا بتغريدة سابقة للفنانة هيفا وهبي كانت قد هاجمت فيها نسرين ظواهرة، معتبرة انها احسنت بقولها " انت وبرنامجك وبكلتك بتسوا سرمايتي. بلا اصل، فاشلة وخاينة".

 
 
 

علما ان ظواهرة قد اشارت في تصريح لها مؤخرا ضمن برنامجها "فلفل" إلى انه من المسيء تداول الخبر الذي يتحدث عن حمل بشارة بطفلتها الأولى قبل الزواح، ووصفت تداول الخبر بـ "المقرف" ويفتقد إلى كل المعايير الأخرقية والمهنية.

 

A post shared by Nisrine Zawahra (@nisrinezawahraofficial)


المصدر: فوشيا
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