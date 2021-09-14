فنون ومشاهير

أول تعليق لفائق حسن بعد زواجه من أصالة.. هذا ما قاله

Lebanon 24
14-09-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-863652-637672116726756917.jpeg
Doc-P-863652-637672116726756917.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

في أول تعليق للشاعر العراقي فائق حسن على زواجه من الفنانة السورية أصالة  نصري، وجّه رسالة غزل إليها، مُعتبراً إياها "هدية من السماء".

 

وكتب حسن في تعليق على منشور أصالة على إنستغرام الخاص بإعلان الزواج: "عندما يجتمع الذوق مع الحس يتحول الإنسان من شخص عادي إلى استثنائي، عندها يكون الجمال فوق مستوى الوصف، أبعد من الخيال بقليل". وأضاف: "لا ينافسه سوى موهبة من الخالق وذكاء مفرط ممزوج بخفة دم خرافية ذلك جزء بسيط من شخصية طيبة حنونة مفرطة في الحب حد الروعة... تلك أنت يا هدية السماء، لن أعدك بأقل من أحلامك يا أيتها المرأة الحلم، ولنبدأ معًا أجمل ما تمنيناه".

 

وكانت أصالة قد أعلنت زواجها بشكل رسمي بعد انتشار مقاطع لها على السوشيال ميديا تشير الى ارتباطها مرة جديدة، حيث كشفت من خلال صورة تجمعها بالشاعر العراقي وروت تفاصيل لقائهما وتطور علاقتهما من زميل الى صديق الى حبيب، مؤكدة على وجود نقاط مشتركة كثيرة تجمع بينهما.

 

وأثارت أصالة جدلا واسعا بهذا القرار خاصة وانها سبق ورفضت الارتباط والزواج مجدداً بعد فشل زواجها وانفصالها عن المخرج طارق العريان، ولكنه وصفت مسألة ارتباطها مجدداً قائلة: "معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائماً وأكثر، بيفهمني بدون شرح، وبفهمه بدون تكلف، هو واضح وأنا عفوية، لهذا نحن معاً نبدأ وكأننا نولد للتو".

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2021-09-15
04:00 | 2021-09-15
03:00 | 2021-09-15
02:00 | 2021-09-15
01:00 | 2021-09-15
01:00 | 2021-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website