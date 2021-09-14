فنون ومشاهير

بعد أخبار عن انفصاله عن بسمة بوسيل.. تامر حسني يتجاهل زواجه ويُفاجىء جمهوره!

Lebanon 24
14-09-2021 | 08:00
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إنتشرت منذ ساعات العديد من الشائعات حول توتر العلاقة بين تامر حسني وزوجته نجمة ستار أكاديمي بسمة بوسيل، الأمر الذي جعلهما يقرران الإنفصال مجدداً، ولكن ما حقيقة هذه الأخبار والشائعات التي إنتشرت وجعل من إسم الثنائي ترند عبر تويتر خلال الساعات الماضية.

 

تجاهل تام

رغم إنتشار الأخبار حول خلاف تامر حسني مع زوجته بسمة بوسيل بسبب زواجه بفنانة شابة، إلا أن تامر وبسمة لم ينشغلا بالرد على هذه الشائعات التي إعتاد عليها الثنائي طوال فترة زواجهما.

 

وأكد مصدر لـ "نواعم" أن هذه الأخبار ربما خرجت من بعض الحاقدين على نجاح تامر؛ خاصة بعد ظهوره مع بسمة أخيراً في أكثر من مناسبة ونشر فيديوهات خاصة تجمعهما سوياً وبدت علاقتهما قوية أمام الجميع خاصة في آخر حفل له بعد أن تشاركا الغناء على خشبة المسرح إحتفالاً بعيد ميلاده .

 

ويستعد تامر حسني لختام موسم حفلاته الصيفية في أحد أشهر الفنادق بالإسكندرية والمقرر أن يكون الحفل في 26 سبتمبر الحالي.

 

مفاجآة تامر

وكان تامر حسني قبل أيام قد نشر فيديو خاص عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي من داخل الأستديو الخاص به ليشارك العزف مع غناء آيتن عامر التي قدمت أغنية "عيونه دار " عبر صفحتها؛ وهو ما تفاجأت به آيتن أثناء تواجدها للتصوير في بيروت حيث تشارك في بطولة مسلسل "دقيقة العشرين " امام كاريس بشار.

 

ووعدت آيتن جمهورها بالكشف عن أعمالها الغنائية التي قامت بتسجيلها قبل فترة وتنتظر الموعد المناسب لطرحها للجمهور.

المصدر: نواعم
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