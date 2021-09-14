فنون ومشاهير

إعلامية تكشف عن إصابتها بمرض السرطان

Lebanon 24
14-09-2021 | 12:39
A-
A+
Doc-P-863814-637672456652600381.jpg
Doc-P-863814-637672456652600381.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الإعلامية المصرية أسماء مصطفى عن إصابتها بمرض السرطان، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وعلقت مصطفى قائلة: "السرطان ده طلع حكاية ورواية ومحطات وأماكن بدون كتالوج حتى قوتك وحربك فى المعركة طلعوا بردوا مش واحد، هو لعنة فكل الأوقات بس حتى اختبارات المعركة طلعت بردوا بدون كتالوج، مش يعني الي بيحارب جوه الميدان غير الي في وش المعركة غير الي واقف على الحدود، سبحان الله له في ذلك حكم".
وأضافت مصطفى :"امال مين يتعلم من مين ونقيس تجاربنا ازاي ونفيد بعض ازاي ".
وختمت قائلة :"مفيش كتالوج انت ورزقك انت واختبارك وربنا عارف صبر وقوة كل واحد علشان كده محدش مقياس لحد".
وقد تفاعل متابعو مصطفى معها، حيث انهالو عليها بالتعليقات، متمنين لها الشفاء العاجل.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2021-09-15
04:00 | 2021-09-15
03:00 | 2021-09-15
02:00 | 2021-09-15
01:00 | 2021-09-15
01:00 | 2021-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website