إعلامية تكشف عن إصابتها بمرض السرطان

كشفت الإعلامية المصرية أسماء مصطفى عن إصابتها بمرض السرطان، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وعلقت مصطفى قائلة: "السرطان ده طلع حكاية ورواية ومحطات وأماكن بدون كتالوج حتى قوتك وحربك فى المعركة طلعوا بردوا مش واحد، هو لعنة فكل الأوقات بس حتى اختبارات المعركة طلعت بردوا بدون كتالوج، مش يعني الي بيحارب جوه الميدان غير الي في وش المعركة غير الي واقف على الحدود، سبحان الله له في ذلك حكم".وأضافت مصطفى :"امال مين يتعلم من مين ونقيس تجاربنا ازاي ونفيد بعض ازاي ".وختمت قائلة :"مفيش كتالوج انت ورزقك انت واختبارك وربنا عارف صبر وقوة كل واحد علشان كده محدش مقياس لحد".وقد تفاعل متابعو مصطفى معها، حيث انهالو عليها بالتعليقات، متمنين لها الشفاء العاجل.