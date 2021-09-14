رهف القنون بصورة غير اعتيادية ولسانها ظاهر (صورة)

شاركت الناشطة السعودية رهف القنون الجمهور صورة لها عبر خاصية الستوريز على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وقد أظهرت لسانها، كما ظهرت رهف وهي ترتدي Crop top باللون الأسود وتظهر بطنها، ما دفع المتابعين للتفاعل بشكل كبير على المنشور.