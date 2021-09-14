فنون ومشاهير

وشم إبنة نوال الزغبي يثير جدلاً كبيراً (صورة)

Lebanon 24
14-09-2021 | 13:14
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أثارت تيا ديب إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم تداول صورة لها من أحدث منشوراتها على صفحتها الخاصة "إنستغرام".
وانتبه المتابعون إلى أنها وضعت وشمًا يغطي ذراعها باللون الأخضر وبحجم كبير، وانقسم المعلقون بين من أحب هذه الخطوة وأشاد بها ومن لم يحب أبدًا الوشم وفضل لو أنها حصلت على وشم أصغر.
 
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