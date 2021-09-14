فنون ومشاهير

يارا صوّرت أغنيتين في الإمارات

Lebanon 24
14-09-2021 | 23:00
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انتهت الفنانة يارا من تصوير أغنية باللهجة المصرية بعنوان "أنا رحت" من كلمات الشاعر حسين السيد وألحان الموسيقار د. طلال، ووزعها موسيقياً زيد نديم، وتمت عملية التصوير والمونتاج في دبي.
وكشفت شركة "ماب" للإنتاج الفني والمناسبات عن هذا التعاون الجديد بين يارا والمخرج نويل باسيل بعد عدة نجاحات سابقة بينهما، ولا يعتبر هذا التعاون الأول بين صاحبة أغنية "غير الناس" والمخرج باسيل، حيث أخرج الأخير عنوان الألبوم الخليجي الأخير "غير الناس".
وعن تفاصيل الكليب، قال باسيل إن "الفكرة جديدة على يارا، إذ نراها تجتمع مع أصدقائها لعمل مقالب كوميدية لحبيبها، وهذه المرة الأولى التي تقوم فيها يارا بالتمثيل في كليباتها، ونراها بطريقة مختلفة عما شاهدناه سابقاً".
من ناحية أخرى، انتهى المخرج باسيل منذ أيام من تصوير أغنية لبنانية جديدة أيضاً ليارا حملت عنوان "مليت"، وستبصر النور قريباً وتم تصويرها في إمارة الفجيرة.
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