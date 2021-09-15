كيت هدسون تعلن خطبتها من داني فوجيكاوا

أعلنت الممثلة الأميركية كيت هدسون (42 عاما) خطبتها من صديقها داني فوجيكاوا (35 عاما) عبر منشور على صفحتها على موقع انستغرام.وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هدسون نشرت صورة لها مع داني، أثناء وقوفهما على قمة جبل ويظهر الشاطئ في الأسفل، وهي ترتدي خاتم الخطبة.وبدأت العلاقة بين داني وكيت عام 2016، ولديهما ابنة تدعى روز تبلغ من العمر عامين.كما أن كيت لديها ابن (17 عاما) من زوجها السابق كريس روبنسون، والذي استمر زواجهما من عام 2000 حتى 2007.كما أن لديها ابنا عمره 9 أعوام من خطيبها السابق المغني والموسيقي وكاتب الأغاني ماثيو بيلامي.