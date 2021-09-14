تعيش وضعاً صعباً واستثنائياً.. فنانة لبنانية متورطة في لندن

كشفت النجمة اللبنانية مي حريري أنها تعيش وضعاً صعباً وإستثنائياً فرضت عليها البقاء في بريطانيا .وفي مقاطع فيديو نشرتها عبر ستوري إنستغرام أشارت مي أنها تواجه دعوى قضائية في لندن منذ ما يقارب السنة ويتطلب الامر فوراً تأمين مبلغ 15 الف جنيه استرليني . وأكّدت مي أن المبلغ دين عليها على ان تسدده لاحقاً بالطريقة المناسبة حيث أطلقت هذه المناشدة كي تبُت المحكمة بالقضية والا تتأجل لتاريخ لاحق .