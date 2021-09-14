فنون ومشاهير

تعيش وضعاً صعباً واستثنائياً.. فنانة لبنانية متورطة في لندن

Lebanon 24
14-09-2021 | 23:22
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كشفت النجمة اللبنانية مي حريري أنها تعيش وضعاً صعباً وإستثنائياً فرضت عليها البقاء في بريطانيا .
وفي مقاطع فيديو نشرتها عبر ستوري إنستغرام أشارت مي أنها تواجه دعوى قضائية في لندن منذ ما يقارب السنة ويتطلب الامر فوراً تأمين مبلغ 15 الف جنيه استرليني . وأكّدت مي أن المبلغ دين عليها على ان تسدده لاحقاً بالطريقة المناسبة حيث أطلقت هذه المناشدة كي تبُت المحكمة بالقضية والا تتأجل لتاريخ لاحق .
 
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